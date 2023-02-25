Yolda hiç tanımadıkları kişilerin emanet ettiği paraları deprem bölgesine ulaştırdılar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede mağdur olan depremzede ailelere yardımlar da sürüyor.

Bu çerçevede sabah işe giderken televizyondan izlediği deprem haberi sonrası vakit kaybetmeksizin harekete geçen asansör ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Kastamonulu iş adamı Levent Çelik, deprem bölgesine yardım götürmeye karar verdi. Televizyondan izlediği haberlerden etkilenmesi üzerine başlattığı çalışmayla iki tır ve iki kamyon dolusu gıda, kıyafet, kişisel hijyen ve gerekli yaşam malzemelerinden oluşan malzemeleri deprem bölgesine götürmek için Kastamonu'dan yola çıktı. Çankırı'ya ulaştığında deprem bölgesine gitmek için yola çıkan bazı kişilerin yolda kalması üzerine gidemediğini gören Levent Çelik, yardım için durduğu sırada yolda kalanlar tarafından toplanan bir miktar parayı da ödünç aldı. Hem iki tır ve iki kamyon dolusu malzemeyi hem de yolda kalan vatandaşlardan aldığı paraları deprem bölgesine giderek depremzedelere ulaştıran Levent Çelik, yaşadığı olaydan etkilenmesi üzerine depremin ilk gününden itibaren yardımlarını deprem bölgesine sürdürüyor.

“Deprem sabahı depremin yaşandığını televizyondan gördüm ve çok üzüldüm”

Yaşanan deprem felaketinden sonra deprem bölgesi için çalışma başlatan Kastamonulu iş adamı Levent Çelik, “Deprem sabahı depremin yaşandığını televizyondan gördüm, çok üzüldüm. Daha sonra şirkete geldiğimde ne yapabiliriz diye görüşmeler yaptık. Sonrasında bölgede ihtiyaç olan, gıda ve kişisel yardımları hazırlamayı başladık. Şirketimizin 2 tırı ve 2 kamyonetiyle, uyku tulumları, battaniye, gıda malzemeleri ve bakım ürünleri hazırladık. İkinci günün akşamında buradan deprem bölgesine çıktık. Deprem bölgesine giderken, Çankırı mevkiinde bizim önümüzde giden araçlarımızın durduğunu gördük. Durduğumuzda ‘Biz bölgeye gidemedik' diyerek, bölgeye ulaştırmamız için kendileri aralarında toplamış olduğu bir miktar parayı bize emanet ettiler. Deprem bölgesine ulaştığımızda, orada ihtiyaç sahibi olan depremzedelere getirdiğimiz gıdaları ve kişisel eşyaların bölgede kendimiz dağıtımlarını yaptık. Bize ulaştırılan nakdi yardımları da, tanıdıklarımızın aracılığıyla orada öğrendiğimiz ailelere nakdi olarak hesaplarına yatırdık” dedi.

“Bölgeye gitmeden önce televizyonda gördüğümüz gibi değildi, oraya gittiğimizde durumun gerçekten çok ciddi olduğunu gördük”

Bölgede durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Çelik, “Bölgeye gitmeden önce televizyonda gördüğümüz gibi değildi oraya gittiğimizde durumun gerçekten çok ciddi olduğunu gördük. Bölgeye gittiğimiz için gerçekten çok doğru olduğunu düşünüyorum. Burada ihtiyaç sahiplerine, elimizden geldiği kadar azda olsa bir şeyler yapabildiğimiz için çok mutluyum. Bir nebze yardımımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.

Bedirhan Göksu

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