Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Bolatlı Köyü yakınlarında ön lastiği patlayan ve telefonlarını çekmeyince yardım bekleyen bir sürücü gördü. Hemen aracın başına giden ekipleri, sürücü Ali Sayim Çetinkaya'nın ailesiyle birlikte mahsur kaldığı görünce hemen yardım ettiler. Kendi araçlarından kriko getiren jandarma ekipleri patlayan lastiği de değiştirdiler. Aracın lastik değişimi bittikten sonra ekiplere çok teşekkür eden Ali Sayim Çetinkaya yoluna devam etti.

Arslan Altındiş

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