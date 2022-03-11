Yolda kalan otobüs şoföründen ‘tuzlama' isyanı: 'Bu insanlar ne yapacak?'

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen İstanbul'da kar yağışının etkisinin artırmasıyla birlikte şehir adeta kara teslim oldu.

Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Karla kapanan yolda kalan bir İETT otobüs şoförü, “Buralar ana arter, bu kadar olmaz ya. Bu insanlar ne yapacak?” diyerek gerekli önlemlerin alınmamasına ve yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi.

Bu sırada bazı vatandaşların otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor



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