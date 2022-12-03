Yolda kalanların umudu 24 saat kapısı açık bulunan ahşap kulübe

Giresun'dan Şebinkarahisar ilçesine kadar 130 kilometrelik yol boyunca akşam 19.00'dan sonra tek açık bulunan mekanın ahşap kulübesi olduğunu ifade eden Adil Sönmez, yolda kalmışların umudu olduğunu söyledi. Bugüne kadar sayısız kişilerin ahşap kulübesinin misafiri olduğunu, onlarca kişinin ise yardımına koştuğunu anlatan Adil Sönmez, “ Giresun- Şebinkarahisar yol güzergahında akşam belirli bir saatten sonra açık bir mekan bulmak mümkün olmuyor. Yol güzergahında Halil Rıfat Paşa Tünelinin hemen yanındaki ahşap kulübemle bu eksikliği gidermeye çalışıyorum. Köyüm buraya 5, 6 kilometre mesafede olmasına rağmen bugüne kadar bu yol güzergahında arabası arızalanan, zorlu kış şartlarında mahsur kalan insanları gördüm. Bunun üzerine bir süre önce de yol kenarına bu ahşap kulübeyi yaptım. Amacım gelip geçenlere yardımcı olmaktı. Zaman içerisinde yoldan geçenler de burada bir mola vermeye başlayınca onlara ikram olsun diye çay demlemeye başladım. Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar burada zaman geçiriyorum. Parası olandan parası kadar, parası olmayana da istediği kadar ikramda bulunuyorum. Akşam olunca da evime gidiyorum ama kulübemin kapısı 24 saat açık oluyor. İçerisinde ihtiyaç duyulan her şeyi bırakıyorum. Yolda mahsur kalanlar ihtiyacı olanlar uğrayıp mola veriyor” dedi.

Bırakılan notlar, duvarlarının dekoru oldu

Seyahat edenlerin bıraktığı notlarla ahşap kulübesinin duvarlarında dekor oluşturan Adil Sönmez, “Burası sadece Giresun'u Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerine değil aynı zamanda İç Anadolu'ya bağlayan uluslararası da bir yol olması nedeniyle yerli ve yabancı herkes seyahat ediyor. Bugüne kadar arabası bozulan, lastiği patlayan, kışın mahsur kalanlara ev sahipliği yaptığımız kulübemizde memnuniyetini dile getirenlerin bıraktığı notlar var. Kimisi Türkçe yazılı kimisi İngilizce, Rusça yazılı. Herkes memnuniyetini dile getiren notlar bırakıyor. Ben de bu notları duvarlara astım. Çoğu insan da kendisi astı. Neredeyse binlerce not var desem abartı olmaz. Ben de gece gündüz ihtiyacı olanlar için ulaşabilecekleri numaraları müşterilerin görebileceği yerlere yazdım. Ayrıca yine ihtiyacı olanlar için kulübede nerede neyi bulacaklarını da yazıp bırakıyorum. Hatta parası olanın parası kadar, parası olmayanın ise istediği kadar yiyip içebileceğini de not olarak yazıp kapıya asıyorum. Dolayısıyla 130 kilometrelik yol güzergahında seyahat edenlerin umudu olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Ahmet Bilge

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.