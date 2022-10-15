Yolda kayan tır parkın duvarına çarparak durdu

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Üniversitesi kavşağında H.K.'nin kontrolünde bulunan 33 AGK 889 plakalı tır yağan yağmurun etkisiyle ıslanan zeminde duramayarak 100'ncü Yıl Parkı'nın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan tır şoförü H.K. itfaiye ekipleri yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırımda kimsenin olmaması ve yolda başka aracın bulunmaması felaketi engelledi. Öte yandan olay yerine gelen trafik polisi ekipleri yolda gerekli önlemleri alarak olay ile ilgili incelemelerde bulundu.

Çağrı Korkmaz

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