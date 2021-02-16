Yolda mahsur kalan yolcuların yardımına koştular

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan yolcu otobüsü Bozüyük çevre yolunda motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede 6'sı çocuk 15 yolcunun bulunduğu otobüste yolcuların üşümeye başlamasıyla trafik ekiplerinden yardım istendi. Bunun üzerine Bozüyük Bölge İstasyon Amirliği'ne bağlı 4 araç olay yerine sevk edildi. Yolcular ekip araçlarıyla ısınarak ihtiyaçlarını giderebilecekleri en yakın dinlenme tesisine nakledildi. Vatandaşlar bu soğuk havada ve yoğun iş temposu içerisinde kendilerine yardımcı olan trafik ekiplerine çok teşekkür ettiler.