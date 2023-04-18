Yolda savrulan aracın bisiklete çarptığı anlar saniye saniye kamerada

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Can K. (39) yönetimindeki 07 AIP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan araç yolun sağında seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Abdulmunem A. (35) yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletin arkasından düşen sürücünün annesi Zahira A.(55) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan ve sonrasında polis ekiplerine başvuran otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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