Yolda yürürken ayaklarına takılan cismin ne olduğunu araştırıyorlar

Elazığ'da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı. Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı. Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak

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