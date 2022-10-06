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Yolda yürürken ayaklarına takılan cismin ne olduğunu araştırıyorlar

Yolda yürürken ayaklarına takılan cismin ne olduğunu araştırıyorlar
Yolda yürürken ayaklarına takılan cismin ne olduğunu araştırıyorlar

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde pikniğe giden iki kişinin ayağına, yürüdükleri sırada daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı. Şahıslar, yanlarına aldıkları 5 kilo 800 gramlık demir yığınını ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini belirtti.

Yolda yürürken ayaklarına takılan cismin ne olduğunu araştırıyorlar - Tıkla İzle

Elazığ'da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı. Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı. Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak

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