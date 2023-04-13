Yolda yürürken dehşeti yaşadı: Otomobilden ateş açıldı

Olay, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Süleyman M.'ye tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan Süleyman M. yaralandı. A.Y.'ye olay yerinden uzaklaşırken, Süleyman M. ise başka bir aracın arkasına sığındı. Sesleri duyan bir kişi dışarıya çıkarak, Süleyman M.'yi kendi aracıyla hastaneye götürdü. Süleyman M. hastanede tedavi altına alındı, olayı gerçekleştiren A.Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

Mustafa Taşören

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