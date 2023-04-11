Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu

Meksika'nın Nezahualcoyotl şehrinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlamanın hedefi oldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın şiddeti ile adamın yere düştüğü ve bir süre sonra yeniden ayağa kalktığı görüldü.

Yetkililer, patlama sırasında evde bulunan 3 kişinin vücutlarında ikinci derece yanıklar oluştuğunu açıkladı. Patlama anında sokaktan geçen adamın ise hafif şekilde yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Nezahualcoyotl Şehri Vatandaş Güvenliği Genel Müdürlüğü, patlamanın evdeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Saim Sevinç



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