Yolda yürüyen genç kızlara dehşeti yaşattılar

Olay, önceki gün gece saat 01.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden kaldırımda yürüyen 2 genç kızın üzerine patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı F.S ve E.K adlı genç kızların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet etti. Olay sonrası vücudunda yanmalar oluşan genç kızların yardımına çevredeki esnaflar koşarken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan genç kızlar şüphelilerden şikayetçi oldu.

“Gerekli cezayı almalarını istiyoruz”

Vücudunun çeşitli yerlerinden yararlanan F.S adlı genç kız “İş yerinden çıktık, saat 01.00 civarı Uğur Mumcu Caddesinden evimize doğru yürüyorduk. O sırada yanımızdan geçen koyu renk bir otomobilden üzerimize patlayıcı fırlatıldı. Olayın olduğu yer Gazipaşa'nın en işlek caddesi ve o saatte bu iş yerleri de açıktı. Şehrin göbeğinde böyle bir olay yaşanıyor. Gazipaşa'nın en işlek caddesinde sokakta artık rahat yürüyemeyeceksek biz kadınlar olarak nasıl bir çözüm bulacağız? Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi.

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