Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesinde 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen Z.K.'nin arkasından otomobille gelen şahıslardan biri, seyir halindeyken camdan uzanarak kadının çantasını kapkaç yaptı. Hızla olay yerinden uzaklaşan şahısların yakalanması için çalışma başlatan Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müştekiden alınan eşkal bilgileri ışığında, olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek, kapkaçı yapan şahısların B.Y. ile A.Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, olayın üstünden bir saat sonra şüphelileri Çiftçiler Caddesi üzerinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çaldıkları çantada sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların kadının çantasını kapkaç yapmaları ve polisin yakalaması bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının arkasından otomobille gelen şahıslardan biri, camdan uzanarak kadının çantasını alıyor. Daha sonra bölgeden hızla uzaklaşan şahıslar, ara sokaklardan kaçmaya çalışıyor. Bölgede çalışma yapan polisler, şahısların kullandıkları otomobilin önünü keserek, şüphelileri gözaltına alıyor.