Yolda yürüyen kızların yüzüne yabancı cisim atıp kaçtılar

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden hemen kaçtı. Cismin çarpmasıyla gözünden ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı.

Öte yandan, şahısların kızlara cisim atma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine, karşı yönden gelen motosikletli 2 kişi bir cisim atıyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, gözünden yaralanan Hatice Aslan yere yığılıyor. Genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yapıyor.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.