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Yoldan çıkan araç apartman boşluğuna düştü

Yoldan çıkan araç apartman boşluğuna düştü
Yoldan çıkan araç apartman boşluğuna düştü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak 30 metre uçtu, apartman boşluğuna düştü. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç apartman boşluğuna düştü - Tıkla İzle

Kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi TOKİ konutları mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S. U. (71) idaresindeki 34 RL 551 plakalı Renault Kangoo marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak apartman boşluğuna düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bir bayan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tuncay Türkgülü
 

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