İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kayseri Caddesinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan Çankırı İl Müftü Yardımcısı olduğu öğrenilen Osman Demir (48) yönetimindeki 25 DS 741 Honda marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile Şükrüye (81), Nursena, Ayşenur, Hanım ve Hakkı Demir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Osman ve Şükrüye Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit
 

İLGİLİ HABER
Kazada vefat eden belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı Kazada vefat eden belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
İLGİLİ HABER
TEMde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı
İLGİLİ HABER
Gaziantepte feci kaza: 2si ağır 10 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 2’si ağır 10 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.