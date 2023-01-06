İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yoldan çıkan araç su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı

Yoldan çıkan araç su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı
Yoldan çıkan araç su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı

Sivas’ta yoldan çıkarak su kanalına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde yaşandı. Sivas istikametine gitmekte olan M.K. yönetimindeki 58 TN 811 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazanın etkisiyle araçta bulunan C.K., Z.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Onur Erden - Volkan Kaplan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.