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Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 1 ölü 5 yaralı

Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 1 ölü 5 yaralı
Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 1 ölü 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yoldan çıkan aracın su kanalına girmesi sonucu araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde D-300 Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yaşandı. Kazada M. Aktülin (59) yönetiminde ki 35 MAG 84 plakalı Fiat marka otomobil Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak su kanalına girdi. Takla atan araçta bulunan sürücü; G. Aktülin (58), D. Dağ(32), M. Dağ(32) E.D. Dağ (5), Berfin Dağ (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 yaşındaki Berfin bebek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı

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