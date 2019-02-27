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Yoldan çıkan kamyon yan yattı, 1'i ağır 2 kardeş yaralandı

Yoldan çıkan kamyon yan yattı, 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
Yoldan çıkan kamyon yan yattı, 1'i ağır 2 kardeş yaralandı

Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan Havalimanı Kavşağında meydana gelen kamyon kazasında 1'isi ağır 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat - Turhal Karayolu üzerinde Turhal istikametine seyreden kamyon bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Önce refüje çarpıp, sonra da üstüne çıkan kamyon çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada yaralanan 2 kardeşten 37 yaşındaki Serhat Şahin ayakta tedavi edildiği, yolcu koltuğunda bulunan 46 yaşındaki ağabeyi İsa Şahin'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında araçtan duman çıktığının görülmesi üzerine ise Tokat Havalimanına ait itfaiye araçları hemen olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Dursun Ekrem Er

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