Yoldan çıkan minibüs evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AEY 410 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Minibüs, bir evin duvarına çarparak dururken, içerisinde bulunan 6 kişi de yaralandı. Yapılan ilk müdahalede minibüs içerisinde bulunan A.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 5 yaralı da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Minibüste çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmut Kılınç



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