Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, caddede seyir halinde olan Salih P. idaresindeki 37 SH 006 plakalı Fiat marka otomobili yolda sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Salih P. yönetimindeki otomobil ağaca çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K. yönetimindeki 37 KK 752 plakalı Audi marka otomobil, ağaca çarpan otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih P. ile aynı araçta bulunan Gülcan P. ve Zehra K. yaralandı.

Bedirhan Göksu

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