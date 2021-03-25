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Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde Ferdi Balaban (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampolde kayalıklara çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Ferdi Balaban hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Baha K. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ferdi Balaban ise hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Akif Doğan
 

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