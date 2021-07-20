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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı!

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı!
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı!

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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