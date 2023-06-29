Yoldan çıkan yakıt tankeri devrildi: 3 yaralı

Kaza neticesinde araç şoförü olan Z.A. ve yolcu olarak bulunan İ.D.T. ve R.E.T. (17) isimli şahıslar yaralandı.

Yaralı şahısları olay yerinden 112 itfaiye ve AKS ekiplerince çıkartılıp 112 ambulans ekipleri aracılığı ile Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tankerin İzmir Aliağa rafinerisine gittiği öğrenildi.

Vehbi Sarıhan

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