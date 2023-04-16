İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolu Batıkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü Mesut Adak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ayvalık-Ankara arası sefer yapan 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, beton bloklara çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle şoförün de içinde bulunduğu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Ali Furkan Çetiner

İLGİLİ HABER
Trabzonda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı! Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı!
İLGİLİ HABER
Tokatta trafik kazası: 1i bebek 8 yaralı Tokat'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı
İLGİLİ HABER
Nizipte feci kaza: 2 ağır yaralı Nizip'te feci kaza: 2 ağır yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.