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Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı

Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı
Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada C.K. yönetimindeki 58 ABA 023 plakalı Nissan marka otomobil ile karşı yönden gelen H.D. idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 58 ABA 023 plakalı otomobil karşı şeride geçip H.B yönetimindeki 58 NL 330 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Demet Karakuş

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