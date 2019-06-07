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Yoldan geçerken görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti

Yoldan geçerken görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti
Yoldan geçerken görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti

Giresun’un Doğankent ilçesindeki HES’in oluşturduğu yapay şelale Giresun-Gümüşhane karayolundan geçenlerin ilgisini çekiyor. Araçlarıyla yoldan geçerken şelaleyi görenler araçlarından inip o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi' ve Giresun-Gümüşhane karayolu üzerinde 1960'lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) her yıl Mayıs sonu Haziran başında yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor.
Giresun-Gümüşhane karayolunu kullanan vatandaşlar ise o onları araçlarını yol kenarına çekerek fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda alıyor.  

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