Yoldan karşıya geçmek isteyen çifte araba çarptı; o anlar kameraya yansıdı

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hızla hareket eden bir araç, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte çarptı. Kazanın etkisiyle yaşlı çift kanlar içerisinde yere savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. O sırada yoldan geçen bir ambulans ambulansı durduran vatandaşlar, sonrasında polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaşlı çifti hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise araç sürücüsünü ifade almak için karakola götürdü. Yaşanan o korkunç kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Kafasından kanlar akıyordu”

Kaza anlarını anlatan Levent Hocaoğlu, “Bir amca ile kadına araba çarptı. Karşıdan karşıya geçerken yaşandı kaza. Yerlerde biraz ıslaktı herhalde ondan duramadı araç. Yaşlı amcanın durumu kötü gibiydi. Kafasından kanlar akıyordu ve iç kanamasının olabileceği söyleniyordu. Kadının durumu ise biraz daha iyiydi. Ambulans geldi ve çifti hastaneye götürdü. Polis geldi sonrasında sürücüyü ifade için karakola götürdü” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım