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Yollar çarpışan araba pistine döndü, kazalar peş peşe geldi

Yollar çarpışan araba pistine döndü, kazalar peş peşe geldi
Yollar çarpışan araba pistine döndü, kazalar peş peşe geldi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayak pistine dönen caddelerde kontrolden çıkan araçlar, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu.

Yollar çarpışan araba pistine döndü, kazalar peş peşe geldi - Tıkla İzle

Elbistan'da kar yağışı hafta sonunda da devam etti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında eksi 7'ye kadar düşen sıcaklıklar, yolları buz pistine çevirdi. Gece saatlerinde beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yokuş aşağı sokaklarda ilerleyen araçlar, kaygan zeminde kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı. Kazaların en başlıca adresi ise Veysel Karani Caddesi oldu. Cadde üzerinden şehir merkezine ilerleyen bir kamyonet, kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Yokuşu çıkamayan bir minibüse de kayarak gelen başka bir otomobil çarptı. Peş peşe yaşanan kazaların maddi hasarla atlatılması, vatandaşlara rahat nefes aldırdı.

Trafik polisleri, yeni kazaların önüne geçmek için caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Araçlar, diğer güzergahlara yönlendirildi. Yol, ekiplerin yaptığı tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazalar, buzlanmanın etkisini sürdürdüğü sabah saatlerinde de devam etti. Kayan araçlar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışması sonrasında caddelerden kaldırılan araçlar, sanayinin yolunu tuttu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise, bir otomobilin yoldan çıkamayan minibüse çarpma anı yer alıyor.

Murat Sürücü

        

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