İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yollar kapandı, yüzlerce vatandaş metrobüs duraklarında mahsur kaldı

Yollar kapandı, yüzlerce vatandaş metrobüs duraklarında mahsur kaldı
Yollar kapandı, yüzlerce vatandaş metrobüs duraklarında mahsur kaldı

İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, otobüs seferlerinin aksaması nedeniyle yüzlerce vatandaş, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı.

İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri aksadı. Yaklaşık 300 kişi, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı. Vatandaşlar soğuk havada saatlerce otobüs bekledi.

“Yüzlerce kişi soğukta otobüs bekliyoruz”

Yetkililere seslenen Ragıp Yılmaz isimli bir vatandaş “İşten geldim, yollar kapandı. Şuan mağduruz. Yüzlerce kişi soğukta otobüs bekliyoruz. Yetkililere sesleniyorum lütfen yardım edin.” dedi.

Aykut Zor - Metin Başar - Mustafa Biçer

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.