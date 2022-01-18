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Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu

Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu
Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde evinde rahatsızlanan 87 yaşındaki Nazife Alagöz’e ulaşmak isteyen ambulans, karla kaplı yolda çıkamayınca, yaşlı kadın İl Özel İdare ekiplerinin yardımı ile evinden alındı.

Yollar kardan kapandı 87 yaşındaki Nazife nine için ekipler seferber oldu - Tıkla İzle

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesindeki evinde nefes darlığı sonucu rahatsızlanan 87 yaşındaki Nazife Alagöz'ün yakınları 112 ekiplerinden yardım istedi.

Yaşlı kadını almak için yola çıkan 112 ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye bulduğu yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine ekipler, bölgede çalışma yapan İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

Özel idareye ait 4 çarpı 4 pikapla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını branda sedye ile araca kadar karlı yolda taşıdı. Buradan pikaba alınan Nazife nine, ambulansa kadar getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadın tedavi için Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Erdem
 

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