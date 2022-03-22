Yolu kapatılan besici kadın hayvanları için gözyaşlarına boğuldu

Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Fadime Köden (47) bundan 3 yıl önce devletin kadınlara tanıdığı imkândan faydalanarak 50 bin TL'si hibe olmak üzere 330 bin TL bankadan kredi çekerek besicilik yapmaya karar verdi. Köden, bankadan parayı çekip Topallı Mahallesi'nin Bucak mevkiinde çiftlik kurdu.

Çiftliğinde 155 koyun, 65 kuzu ve 250 yumurta tavuğu beslemeye başlayan Köden, kocası Cumali (47) ve oğlu Kaan Köden (23) ile birlikte besicilik yaparken geçen yıl ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yıl da komşuları bu ormanlık alana zeytin dikmek istedi. Bu durumu gören Köden, yanan yerlere tekrar çam ağacı dikilmesi gerektiğini düşünerek Adana Orman Bölge Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Çiftliğin tek giriş çıkış noktası kapatıldı

Köden'in kendilerini şikâyet ettiğini öğrenen komşuları, çiftliğin tek giriş çıkış yolunu traktörle sürüp önüne de köten koyarak kapattı. Köden, yolu kapatıldığı için bir haftadır çiftliğine giremez oldu. Köden'in çiftliği yarımada şeklinde arkası göl, kenarları da uçurum olduğundan tek giriş çıkış noktası da kapanınca hayvanlarına yem bile getiremez oldu. Bu nedenle Köden'in 4 kuzusu da telef oldu.

"Benim tek amacım ormanların korunmasıydı"

Hayvanlarının yiyeceği 3 günlük yem kaldığını belirten Köden, “Komşu ormana zeytin dikmek istedi, biz de bunu şikâyet ettik. Bunu öğrenen komşu yolumuzu kapattı. Orası da kendi arazisi olduğu için bir şey yapamıyoruz. Benim tek amacım ormanların korunmasıydı. Şimdi ben çiftliğime uçurumdan gitmek zorunda kalıyorum. Dört kuzum telef oldu. Ne olur bize yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Köden, telef olan kuzularını da toprağa gömdü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

