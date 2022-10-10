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Yolun karşısına geçen adama araç çarptı

Yolun karşısına geçen adama araç çarptı
Yolun karşısına geçen adama araç çarptı

Florya'da bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya fırlayarak savruldu. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yolun karşısına geçen adama araç çarptı - Tıkla İzle

Olay dün akşam saatlerinde E-5 yan yol Bakırköy Florya kavşağında meydana geldi. yolun karşısına geçmeye çalışan genç adam yola çıkarak koşmaya başladı. Tam bu esnada yolda hızla gelen aracı gören şahıs bir an duraksayıp kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce yukarı fırlayarak yola düştü. Bu sırada araç sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı.

Volkan Kayalar - Burak Uğur

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