Yolun karşısına geçen adama araç çarptı

Olay dün akşam saatlerinde E-5 yan yol Bakırköy Florya kavşağında meydana geldi. yolun karşısına geçmeye çalışan genç adam yola çıkarak koşmaya başladı. Tam bu esnada yolda hızla gelen aracı gören şahıs bir an duraksayıp kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce yukarı fırlayarak yola düştü. Bu sırada araç sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı.

Volkan Kayalar - Burak Uğur

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