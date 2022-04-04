Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarptığı feci kaza kamerada

Kaza, 1 Nisan akşamı saat 21.50 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üstünde yürüyen yaşlı adam yolun karşısına dikkat etmeden geçmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde hızla seyir halinde olan hafif ticari otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek yere çakıldı. Uyarı tabelasına dikkat etmeden seyir halindeyken, yaşlı adama çarpan hafif ticari araç sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yere çakılan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipler yaşlı adama ilk olay yerinde müdahale yaparak çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama hızla gelen otomobilin çarptığı cadde üzerinde ise hız limitinin 20 km olması dikkat çekti. Olayın yaşandığı caddenin okul bölgesi olması sebebiyle, sürekli kazalar yaşandığını belirten çevre esnafı önlem alınması konusunda yetkililerden yardım istedi.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Olayı gören esnaf Yunus Emre Gündüz, "Akşam saat 22.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşlı amcamızdan öndeki sağına soluna bakarak karşıya geçiyor. Arkadaki amcamız direkt geçtiği için hızla gelen hafif ticari araç çarpıyor. Sağlık ekipleri yaşlı amcamızı Hastaneye kaldırdı. Bu cadde üzerinde sürekli kaza oluyor. Yetkililerden sürekli önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç