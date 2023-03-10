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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkant Yasin Ü. idaresindeki 34 LJ 5140 plakalı otomobil, kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sebanur Gümüş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümit Güngör

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