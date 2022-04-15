Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Koçak (16), yola indiği sırada Ş.T. idaresindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri genç kıza çarptı. Beton mikserinin altında kalan Koçak aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Büşra Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kafede çalıştığı öğrenilen Büşra Koçak'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma dahilinde beton mikseri sürücüsü Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi

