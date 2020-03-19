Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Kaza, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

