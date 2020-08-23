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Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu!

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu!
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş yaralandı.

 Kaza, İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Tuğran Güneş Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 4679 plakalı Mercedes marka minibüs yolun karşısından geçmek isteyen Necmettin F.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen Necmettin F. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmettin F., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Ekipler tarafından aracın sürücüsü olduğu iddia edilen C.Ç. ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Murat Kanber - Enes Altun
 

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