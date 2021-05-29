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Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçen otel personeline motosiklet çarptı, kazada otel personeli hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza aksam saatlerinde Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyir halindeki Osman Taş'ın kullandığı motosiklet, Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçen otel personeli Murat Çiftçi adlı vatandaşa çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Taş ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Feci kazada yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası 60 yaşındaki Murat Çiftçi'nin bölgedeki bir otelde bulaşıkçılık yaptığı ve markete alışveriş için yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gittiği, geri dönerken de kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı uzun süre aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Eren Ayhan

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