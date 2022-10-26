Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Alınan bilgiye göre kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezine seyir eden S.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçen Sinan Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Sinan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ersoy Yalçın

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