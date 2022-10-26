İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezine seyir eden S.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçen Sinan Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Sinan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ersoy Yalçın

İLGİLİ HABER
Orduda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Ordu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Yüksekovada minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı Yüksekova’da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı
İLGİLİ HABER
Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.