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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kız kardeş öldü

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kız kardeş öldü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kız kardeş öldü

Adana’da bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeşe çarptı. Kazayı gerçekleştiren sürücü aracını terk edip olay yerinden kaçarken 2 kız kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kız kardeş öldü - Tıkla İzle

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yabancı uyruklu 2 kız kardeş, Mona Allaf (22) ve Sidra Allaf (19) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada B.S kullandığı 01 NT 500 plakalı otomobiliyle iki kız kardeşe çarptı. Ardından B.S. aracını terk ederek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mona ve Sidra Allaf'ın öldüğünü belirledi.

“Vatandaşlar merakla olay yerindeki cesedi izledi”

Polisler olay yerinde bulunan terk edilmiş otomobilde ve 2 kız kardeşin cesetleri üzerinde incelemelerde bulundu. Polisler inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar merakla yerdeki cansız bedenleri izlemesi dikkat çekti. Yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücüsü ise kazadan kısa süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Süleyman Cenk İdaye
 

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