Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!

Kaza, dün 12.30 sularında Burdur'un Bucak ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 32 EU 757 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen çocuğa çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Baraha G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağan Onaran



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