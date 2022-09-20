Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı!

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile 719 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Erdal T. idaresindeki 34 JU 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Öztürk - Mert Gürenç

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