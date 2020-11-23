İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

Ataşehir’de seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Yaralanan iki kadın yolda yatarak yaralı halde ambulansın gelmesini bekledi.

Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Uğur Yelturan 34 CTY 351 plakalı otomobil ile seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yayaya çarptı. Kadınlar çarpmanın etkisiyle yaralanarak yere yığıldı. Yaralı kadınlar yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kadın yayalara çarpan sürücü Uğur Yelturan, “Işıklardan geçiyordum. İki beyefendi vardı yanlarında. Beyefendiler durdu. Durdukları sırada ayağım zaten frendeydi. İki hanımefendi yola atladı. Çok sert vurmadım. Ama kaza oldu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.