İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Şehir Hastanesi yakınında karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Ankara Şehir Hastanesi sapağında meydana geldi. Z.S. idaresindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil bulvar üzerinde Bilkent istikametinde ilerlerken karşıya geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan 58 yaşındaki adam yerde hareketsiz kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Z.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken talihsiz adamın cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.