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Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada

Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada
Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdü. Cinayet anı kameraya yansırken, kaçan zanlı 3 dakikada yakalandı.

Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada - Tıkla İzle

Olay Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Makam kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. (63) adlı kişi gece saatlerinde, bisikleti ile gelen Şavkı Yiğit'in (62) yolunu kesti. Daha önceden kavgalı olan H.B. ile Şavkı Yiğit tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şavkı Yiğit üzerinde bulundurduğu bıçağı H.B.'ye salladı. Bir süre kovalamaca yaşayan ikiliden H.B. üzerindeki tabancayla Şavkı Yiğit'e ateş etmeye başladı. 5 kurşundan 2'si boynuna isabet eden Yiğit çöp konteynerine dayanarak yere yıkıldı. Olayın duyulması üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı Şavkı Yiğit kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.B. ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta 3 dakika içinde suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ersoy Yalçın

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