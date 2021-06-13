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Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti

Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti
Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti

Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen ve bugün çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Halit A., mahkemedeki ifadesinde olayı Tolgahan K. ile planladıklarını ve yüklü miktarda para karşılığı anlaştığını itiraf etti.

Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı gerçekleştiren tetikçi olayı itiraf etti - Tıkla İzle

11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyen Halit A. (28) ile olayın azmettiricisi Tolgahan K. (30) sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince bugün tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren Halit A. ile azmettiren Tolgahan K.'nın ifadelerine ulaşıldı.

Emniyet güçlerince yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadede, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik saldırıyı kendisinden para istediği ve alamadığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Halit A., Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede olayı Tolgahan K. ile planladıklarını itiraf etti. Saldırı öncesi Tolgahan K. ile defalarca konuştuğunu söyleyen Halit A., saldırıyı ve sonrasını nasıl planladıklarını anlattı.

“Olaydan sonra birlikte kaçacaktık”

Halit A., ifadesinde, “Tolgahan K. ile anlaşmam vardı. Babası A.K.'yı tanırım fakat kendisi ile konuşmadım. Tolgahan K. bu iş karşılığında bana yüklü miktarda para verecekti. Olaydan sonra tespit edilmemiz durumunda birlikte kaçacağımızı planlamıştık fakat tespit edildik ve yakalandık” beyanında bulundu.
Tolgahan K.'nın kendisine olayın sebebi hakkında detaylı bilgi vermediğini söyleyen Halit A., “Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a ders vermemiz gerektiğini söyledi” dedi.

Uyuşturucu vererek ikna etmiş

Tolgahan K.'nın saldırıyı gerçekleştirmesi için kendisi ile 8-10 kez görüştüğünü, bir kez kaldığı otele gelerek kendisinin otel parasını ödediğini, çok ısrar ettiğini ve ikna için kendisine uyuşturucu verdiğini de anlatan Halit A., “Bana uyuşturucu verdi ve bu şekilde ikna etti. Aklım başımda değildi. Bilincim yerinde olsa böyle bir şey yapmazdım. Yomra Belediye Başkanı ile hiçbir sorunum yoktur. Kendisini tanımam. Hiç görüşmedim. Alıp vereceğim de yoktur” diye konuştu.

Halit A., meydana gelen olay sebebi ile çok pişman olduğunu da ifade etse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deliller kendisini ele verdi

Tolgahan K. ise ifadesinde azmettirici olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Mahkeme ise Halit A.'nın itirafları, Halit A.'nın olay sonrası kaçarken girdiği apartmanda Tolgahan'ı aramak için kullandığı telefonun sahibinin ifadesi, ikili arasındaki telefon görüşmelerini gösteren HTS kayıtları ve otel kayıtları ile mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Tolgahan K.'yı tutukladı.

Fatih Yılmaz

 

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