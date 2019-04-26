Yönetimdeki kadın - erkek dengesi kârlılığı artırıyor

Türkiye'nin bulut temelli personel yönetim sistemi Kolay İK, Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmalar doğrultusunda 'Dünyada ve Türkiye'de Kadın Yönetici Oranları'na dair verileri inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Bankası, Grant Thornton ve McKinsey gibi farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan veriler incelendiğinde, kadın yönetici oranlarının artış göstermesine rağmen erkeklere kıyasla hâlâ düşük seviyelerde olduğu göze çarparken, kadın yönetici oranı yüksek olan şirketlerin daha iyi finansal performans sergilediği ortaya çıkıyor.

İstihdamda cinsiyet eşitsizliği devam ediyor

TÜİK'in 2019 yılı Ocak dönemi verilerine göre, ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33,6 erkeklerde ise yüzde 71,1. Dünya ülkelerine bakıldığında ise bu oran İzlanda'da yüzde 83, Meksika'da ise yüzde 49.

Türkiye kadın yönetici oranında Kanada, Almanya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Bağımsız denetim şirketi Grant Thornton'un 35 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcıyla yaptığı araştırmada, 2018 'de Türkiye'deki kadın yöneticilerinin oranı yüzde 27, dünya ortalaması ise yüzde 24 olarak açıklandı. Türkiye, yüzde 27'lik kadın yönetici oranı ile yüzde 25'lik Kanada, yüzde 23'lük Almanya, yüzde 22'lik İngiltere, yüzde 21'lik Amerika ve yüzde 19'luk Hollanda'dan daha iyi durumda. Ancak Dünya Bankası'nın 'Girişimcilik Araştırması' incelendiğinde, Türkiye'de çoğunluğu kadın yöneticilerden oluşan şirketlerin oranı yalnızca yüzde 0,3.

Dünyada en fazla kadın yönetici oranı insan kaynakları alanında

2019 yılının Mart ayından Grant Thornton tarafından yayınlanan 'İş Dünyasındaki Kadınlar' adlı raporda, kadın yöneticilerin uzmanlık alanları incelendi. Araştırmaya göre, en fazla kadın yöneticinin bulunduğu alan yüzde 43 ile insan kaynakları oldu. Bunu yüzde 34 ile finans, yüzde 20 ile pazarlama, yüzde 18 ile operasyonel süreçler ve yüzde 17 ile satış takip ediyor.

Kadın yönetici oranı yüksek olan şirketler, daha iyi bir finansal performans sağlıyor

Kolay İK'nın incelediği ve McKinsey tarafından yayınlanan Diversity Matter Raporu'na göre, şirket bünyesindeki kadın ve erkek çalışan oranlarında birbirine yakın sayıları yakalayabilen şirketlerin finansal başarıları, sektörlerindeki diğer şirketlere göre yüzde 15 daha iyi. Rapor, üst yönetim ekiplerinde kadınların yer almasının şirketlerin çalışan motivasyonuna ve finansal performansına birçok olumlu katkısı olduğunu gözler önüne sererken, şirket kârlılıklarının da yüzde 7 oranında kadın iş gücüyle arttığını ortaya koyuyor.

Kadının desteklenmesi ve lider kadın sayısının artırılması konusunda Kolay İK Kurucu Ortağı Gizem Sevinç yaklaşımlarını şu şekilde aktardı: "Her ne kadar rakamlar kadın istihdamında karnemizin pek parlak olmadığını ortaya koysa da araştırma sonuçları 'kadın iş gücü gerekliliği' konusundaki farkındalığımızı artırıyor. Masada 'yer' alan, özgüveni ile karar veren, yöneten, üreten kadınları desteklemek cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına Kolay İK olarak katkıda bulunmak ülkemiz ve bizler için oldukça önemli. İş süreçlerimizi 18 kadın (yüzde 54) ve 15 erkek çalışanımızla sürdürüyoruz. Kadınların gücüne inanıyoruz".