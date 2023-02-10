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Yorgan yüklüğüne sığınarak hayatta kaldı, 105 saat sonra kurtarıldı

Yorgan yüklüğüne sığınarak hayatta kaldı, 105 saat sonra kurtarıldı
Yorgan yüklüğüne sığınarak hayatta kaldı, 105 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş Nurhak’ta yorgan yüklüğüne sarılarak hayatta kalan genç kadın 105 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde Nurhak ilçesinde yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları çerçevesinde 105 saat sonra 33 yaşındaki Elif Kazan isimli kadın, Kullar Mahallesindeki adresinde enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Yorgan yüklüğüne sığınarak hayatta kaldı

Muş Valiliği koordinasyon grubu bünyesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri ve Muş 112 ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılan Elif Kazan, yorgan yüklüğüne sığınarak hayatta kalmayı başardı. İlk müdahalesi yapılan Elif Kazan, Muş 112 sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elif Kazan'ın bir gün önce de eşi ve biri kız 2 çocuğu da enkaz altından kurtarıldı.

İshak Güngör

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