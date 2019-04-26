Yorglass'a ihracat ödülü

TİM 2018 yılı 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Cam sektörü İhracat Şampiyonları Ödülleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (ÇCSİB) 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu ile 2018 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde sahiplerini buldu. 8 kategoride yaklaşık 40 firmanın ödül aldığı törende; Türkiye'de 45 yıldır düzcam ticareti ve endüstriyel cam işleme sektöründe faaliyet gösteren Yorglass, ihracatın liderleri sıralamasında düzcam sektöründe ikincilik ödülü aldı.

"Ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz"

Yorglass olarak 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve 2018 yılında elde ettikleri bu başarıyla sektördeki yerlerini bir kere kanıtladıklarını belirten Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "Müşteri odaklı üretim anlayışımız, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliğimiz bize başarıyı getiriyor. Yorglass olarak bir önceki yıla oranla ihracat oranımızı yüzde 20 artırdık" dedi.

Yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 50'sini ihracatın oluşturduğunu belirten Yorgancılar, "Çabalarımızın ve emeklerimizin böylesine değerli ödüllerle taçlandırıldığını görmek bizim için oldukça önemli. 2019 yılında ihracat ağımızı genişletmeyi ve ülkemize daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.