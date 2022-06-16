'Yorgunluk, enerji kaybı ve moral bozukluğu tükenmişlik sendromunun sebebi olabilir'

Medicana Bahçelievler Psikiyatri uzmanı Dr. Güven Kızılkale, tükenmişlik sendromuna ilişkin bilgiler verdi. Dr. Kızılkale, tükenmişlik sendromunda görülen genel belirtileri şöyle aktardı: “Kişinin hayatına anlamlı katkısı olacak şekilde katılımını sağlayan enerjinin tükenmesi olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel veya zihinsel yorgunluk, yetersizlik hissi, enerji kaybı, irritabilitede artış, moral bozukluğu tükenmişlik sendromunun sebepleri olabilir" dedi.

“Uyku bozuklukları tükenmişliğe yol açabilir”

Uzm. Dr. Kızılkale, birçok faktörün tükenmişlik sendromuna yol açabileceğini belirterek, uykusuzluğun da bu listeye girdiğini kaydetti. Uzm. Dr. Kızılkale, “Tükenme pek çok fiziksel ve ruhsal bozuklukla ilişkilidir. Depresyon ve kaygı bozuklukları, kas iskelet sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, yeni koroner arter hastalığı vakaları, yeni başlayan tip 2 diyabet ve uyku bozuklukları bunlardan ilk akla gelenler olarak sayılabilir. Tükenmişliği değerlendirirken iş yaşamındaki koşulların yanı sıra, ev yaşamı ile ilgili beklentiler, olumlu ve olumsuz yaşam olaylarının da ele alınması duruma daha da iyi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Herkesi memnun etmeye çalışmanın da tükenmişlik sendromunun sebeplerinden olabileceğini aktaran Uzm. Dr. Kızılkale, sendromundan çıkış yollarını şöyle sıraladı: “Stresle başa çıkma tekniklerinin öğrenilmesi, iletişim becerilerinin iyileştirilmesi, öz-bakım becerilerini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler, egzersiz programları gibi düzenlemeler ile tükenmişlikten çıkış için ilk adım atılmış olur. Herkesi memnun etmek zorunda olmadığınızı bilmek, sorumluluk ve sınırlarınızın farkında olmak, gereksiz yük altına girmemek, hobiler ve sosyal ilişkiler geliştirmek, rutin işyeri alışkanlıklarını bırakmak, iş çıkışı fiziksel boşaltım sağlayan egzersiz yapmak, evinizde rahatlama olanakları oluşturmaya çalışmak ve aile desteği tükenmişlikten çıkış için çok önemlidir".